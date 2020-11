Spektakulärer Unfall nahe Rotterdam U-Bahn bleibt auf riesiger Walschwanz-Skulptur hängen

Der kuriose Anblick der in mehreren Metern Höhe in der Luft hängenden U-Bahn lockte am Montag so viele Schaulustige an, dass die Behörden unter Verweis auf die Corona-Bestimmungen dazu aufriefen, der Unfallstelle fernzubleiben. Trotzdem schauten sich etwa 50 Menschen am Vormittag bei windigem Wetter die Bergungsarbeiten in Spijkenisse an, einem Vorort von Rotterdam.