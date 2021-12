Spektakel in London Wright gewinnt Darts-WM-Auftakt im Weihnachtsoutfit

Der ehemalige Weltmeister Peter Wright hat seinen Auftakt bei der Darts-WM erfolgreich gestaltet und sich für seinen ersten Auftritt in London traditionell eine kreative Verkleidung überlegt."Snakebite", wie Wright genannt wird, kam diesmal in einem aufgemalten Weihnachtsanzug und deutlich sichtbarer Deko auf die Bühne im Alexandra Palace, nachdem er sich in den Vorjahren unter anderem als Weihnachtsdieb "Grinch" und als Weihnachtsmann verkleidet hatte.