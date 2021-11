SPD-Chefin Saskia Esken „Die Kanzlerpartei SPD bleibt lebendig“

Welche Rolle hat gespielt, dass Olaf Scholz als Kanzler in spe auf das inzwischen eingespielte Team mit Generalsekretär Lars Klingbeil und Ihnen setzte?

Olaf Scholz als künftiger Bundeskanzler und ich sind uns darin einig, dass die SPD eine von der Regierung unabhängige Führung braucht. Schon vor mehr als einem Jahr, als wir ihn als unseren Kanzlerkandidaten nominierten, nahmen wir uns gemeinsam vor, dieses enge und vertrauensvolle Zusammenspiel von Partei und Regierungsbeteiligung fortzusetzen, bis zur Wahl und darüber hinaus. Diesen Plan führen wir nun fort.

Die ungewohnte Geschlossenheit der SPD gilt als einer der Gründe für den Wahlerfolg. Die Geschlossenheit einer Kanzlerpartei kann sie aber auch zum reinen Kanzlerwahlverein machen. Wie wollen Sie dem vorbeugen?

Wir haben im Wahlkampf die Stärke unserer Geschlossenheit erlebt, aber auch die Stärke unserer Vielfalt. Wir sind mit der Unterstützung und den Kandidaturen von Jung und Alt, Frauen und Männern, Menschen mit Migrationshintergrund, aus Ost und West als größte Fraktion in den Bundestag eingezogen. Allein diese unterschiedlichen Lebensläufe und Erfahrungen werden dafür sorgen, dass die SPD ein lebendiger Ort bleibt und ihre Vielfalt in das Regierungshandeln mit einfließt. Das ist umso wichtiger, wenn wir die Regierung anführen. Wir werden über komplexe Regierungsentscheidungen innerhalb der Partei diskutieren. Gerade in einer breit aufgestellten Volkspartei wie der SPD ist es eine zentrale Aufgabe der Vorsitzenden, dieses Meinungsspektrum weiterzuentwickeln, zu bündeln und in die Regierung einzubringen.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit dem nicht ganz unwahrscheinlichen Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil vor?

Bislang stehen zwei Personalien fest. Olaf Scholz wird Bundeskanzler und ich trete erneut für den Parteivorsitz an. Diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Es ist aber kein Geheimnis, dass meine Zusammenarbeit mit Lars Klingbeil sehr erfolgreich war und ich ihn sehr schätze. Insofern würde ich mich freuen, wenn er ebenfalls kandidieren würde.

Viele SPD-Mitglieder haben sich ein Duo mit Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewünscht. Stehen Sie dem Generationswechsel im Weg?

Es freut mich sehr, wenn in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, über welch herausragendes Personal die SPD verfügt. Manuela Schwesig ist eine großartige Ministerpräsidentin – das haben die Wähler und Wählerinnen in Mecklenburg-Vorpommern Ende September eindrucksvoll bestätigt. Ich habe mich sehr gefreut, als sie vor einigen Wochen die Idee meiner erneuten Kandidatur öffentlich unterstützt hat. Ich gehe davon aus, dass das immer noch der Fall ist.

Nun fällt eine mögliche Baden-Württembergerin für die zuletzt südwestfreie Ministerriege aus. Sehen Sie da trotzdem noch eine Chance?

Die Besetzung des Bundeskabinetts spielt momentan noch keine Rolle. Wenn die Koalitionsverhandlungen zum Abschluss geführt werden, werden wir sehen, wer am Kabinettstisch Platz nehmen wird.

Ist der Stand der Koalitionsverhandlungen so, dass in puncto Ampelkanzler Scholz nichts mehr schiefgehen kann?

Die Koalitionsverhandlungen verlaufen konstruktiv, auch wenn hier und da mal gestritten und diskutiert wird. Das ist nicht überraschend, schließlich reden da drei verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Traditionen und Haltungen miteinander. So ist es kein Wunder, dass wir uns auch in einigen grundlegenden Fragen noch einigen müssen. Auf der anderen Seite gibt es den sehr starken Willen, gemeinsam große Dinge zu bewegen. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns im Rahmen unseres Zeitplans auf einen Koalitionsvertrag verständigen werden.