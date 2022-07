Spatenstich im Steinbruch Mit neuem Gerät zu kürzeren Wegen

Fahrtwege sollen reduziert werden

Und: „Das Gebäude, das wir errichten, wird uns lange begleiten“, ergänzte Benjamin Hoffmann, der technische Leiter des Unternehmens. Damit wird auch deutlich, dass die Verantwortlichen zuversichtlich sind, den Steinbruch wie geplant um rund neun Hektar in Richtung Osten erweitern zu können. Denn der neue Vorbrecher, ein 15 Meter hohes Gebäude, in dem große Felsbrocken zerkleinert werden sollen, in dem sich aber auch Siebmaschinen und eine Entstaubungsanlage befinden, rückt näher an den neuen Teil mit Kalksteinvorkommen heran. Dadurch können Fahrtwege auf dem Gelände reduziert werden. Der bisherige Vorbrecher im sogenannten „Altbruch“ soll abgerissen, Teile davon sollen aber wiederverwendet werden, wie etwa das gut 180 Meter lange Steigband, das bislang zum Schotterwerk führt und künftig als ebenerdigen Förderband genutzt werden soll. Der neue Betonbau soll noch in diesem Jahr fertig werden und 2023 in Betrieb gehen. Man habe diesen schon länger realisieren wollen, aber unter anderem durch Corona habe sich das Vorhaben verzögert, sagte Matthias Klöpfer.