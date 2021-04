Sparen in den Krankenhäusern Krankenhäuser lagern immer mehr Personal aus

Private Träger gliedern öfter aus

Deutlich höher ist der Anteil der outgesourcten Personalkosten in Berlin und Bremen, was auch auf die Tochtergesellschaften der öffentlichen Krankenhäuser in den Stadtstaaten zurückzuführen sei.

Private Träger gliedern im Verhältnis am meisten aus, gefolgt von öffentlichen Trägern – freigemeinnützige Einrichtungen halten sich eher zurück. „Vielleicht zahlen die freigemeinnützigen generell schlechter und müssen deshalb nicht so viel ausgliedern“, mutmaßt Akbulut.