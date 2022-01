Spannungen mit Russland Boris Johnson warnt Putin vor „desaströsem Schritt“

Milton Keynes - - Mit einem eindringlichen Appell hat der britische Premier Boris Johnson den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. „Wir müssen es dem Kreml, Russland, sehr klar machen, dass es ein desaströser Schritt wäre“, sagte Johnson am Montag in Milton Keynes. Auch aus russischer Perspektive wäre dies eine „schmerzhafte, gewaltsame und blutige Angelegenheit“, warnte der Premier. Er kündigte an, mit internationalen Partnern zu sprechen.