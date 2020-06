Spanisches Königshaus Ex-König Juan Carlos droht die Anklagebank

In Zusammenhang mit dem Geld, das er in Sachen "Wüsten-Zug" erhalten haben soll, hätten die Ermittler nun Indizien für Geldwäsche und Steuerhinterziehung nach 2014 entdeckt, berichteten Medien. Die Unterlagen seien deshalb an das Oberste Gericht weitergeleitet worden. Das "Tribunal Supremo" teilte nun nach Prüfung dieser Papiere mit, man leite Untersuchungen ein, um die "strafrechtliche Relevanz der Taten abzugrenzen oder auszuschließen", die nach der Abdankung von Juan Carlos im Juni 2014 erfolgt seien.