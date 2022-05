Spaniens Altkönig Juan Carlos erstmals nach zwei Jahren wieder in der Heimat

Nach einer Abwesenheit von fast zwei Jahren ist Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos wieder in seiner Heimat. Der im Exil in Abu Dhabi lebende 84-Jährige landete am Donnerstagabend in einem Privatjet am Flughafen Vigo-Peinador im Nordwesten des Landes, wie spanische Medien berichteten und auch auf Bildern verschiedener TV-Sender live zu sehen war.