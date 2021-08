Spanien-Rundfahrt "Verrückt, oder?": Roglic dominiert zum Vuelta-Auftakt

Für den slowenischen Ausnahmefahrer soll die am 5. September in Santiago de Compostela zu Ende gehende Vuelta so etwas wie die Rettung einer eigentlich frustrierenden Saison sein. Roglic' eigentliches Ziel war der Sieg bei der Tour de France, doch beim größten aller Rennen musste der 31-Jährige nach einem Sturz aufgeben.

Dass sich Roglic Ende Juli mit dem überlegenen Olympiasieg im Einzelzeitfahren zurückmeldete, war sportlich brillant. Für ihn jedoch kein Vergleich dazu, als Sieger auf den Pariser Champs-Elysees gefeiert zu werden. Und so setzt der Jumbo-Profi eben auf die Vuelta und auf eine Party in Santiago de Compostela. Die letzte Etappe wird - wie passend - übrigens auch wieder ein Einzelzeitfahren sein.

