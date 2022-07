Spanien Daniel Brühl findet neue Heimat "einfach friedfertiger"

Der Deutsch-Spanier lebte vor dem Umzug lange Zeit in Berlin. Seine Ehefrau Felicitas und seine beiden Kinder hätten dort neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auch "die Kriegssituation, die sich in Berlin viel näher anfühlt", gespürt, sagte Brühl. Über den Umzug in sein Geburtsland sagte der Schauspieler: "Eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe." Der 44-Jährige wurde in Barcelona geboren.