Spätes Glück Ex-Formel-1-Boss Ecclestone mit 89 Jahren nochmals Vater

Der Junge höre auf den Namen "Ace", Ecclestones mehrere Jahrzehnte jüngere Frau Fabiana Flosi und das Kind sind den Angaben zufolge wohlauf. Zunächst hatten der Schweizer "Blick" und die "Bild" vom späten Vaterglück berichtet. Das Kind soll in Interlaken in der Schweiz auf die Welt gekommen sein. "Das ging alles so problemlos", zitierte der "Blick" Flosi.