Später Sieg im Spitzenspiel Pleidelsheim klopft ans Bezirksliga-Tor an

Die Breite im Kader zahlt sich aus

„Es war ein harter Kampf, von Taktik geprägt“, sagt GSV-Trainer Roberto Raimondo, der erst mal tief durchschnaufen musste. Nach dem Rückstand sei es gegen die gut eingestellte Pattonviller Elf noch schwieriger gewesen. „Doch wir sind zurzeit so gefestigt, dass wir damit gut umgehen können.“ Auch die Breite im Kader zahlte sich aus. So war Spielmacher Daniel Pfeiffer erst in der 69. Minute eingewechselt worden und hatte das Spiel gleich an sich gerissen. „Das geht bei uns so weit, dass ich Spielern vorher sagen muss, dass ich gar nicht weiß, warum ich sie nicht aufstelle. Wir sind einfach so gut besetzt, dann geht es meistens um mein Bauchgefühl“, so Raimondo. Auch Torschütze Lipic war eingewechselt worden.