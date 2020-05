Später Schock beim SV Wehen Wiesbaden Warum der VfB Stuttgart jetzt blöd dasteht

„Wir haben im Verlauf der ersten Hälfte die Schärfe verloren.“, sagte Matarazzo. Vor allem nach dem 0:1 durch Manuel Schäffler (50.) mangelte es dem Favoriten an Tempo in seinen Angriffsaktionen. Es fehlte auch eine klare Idee, um die tief verteidigenden Wiesbadener auszuhebeln. Marcin Kaminski hatte den folgenschweren Konter durch einen Fehlpass eingeleitet, den der VfB-Schreck vollendete. Für Schäffler war es der 16. Saisontreffer – und der dritte gegen die Stuttgarter in dieser Saison. Schon beim 2:1 im vergangenen Oktober war er der gefeierte Mann.

„Wir sind zu Beginn wie ein Spitzenteam aufgetreten, haben aber unsere Chancen einmal mehr nicht genutzt. So stehst du da und schaust blöd“, sagte Gomez. Die Verantwortung für die Niederlage schob er jedoch nicht den Unparteiischen zu. Sondern: „Wir sind selbst schuld. Wir hätten als Gewinner des Spieltages dastehen können. Jetzt sind wir die Verlierer. Das tut weh.“ Denn die Aufstiegsrivalen Arminia Bielefeld und Hamburger SV kamen jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus – aber der VfB steht jetzt als Tabellendritter nur noch auf dem Relegationsrang.

Pellegrino Matarazzo rätselt

Gomez selbst hatte die besten Möglichkeiten vergeben (4./38.). An Torhüter Heinz Lindner brachte der Torjäger den Ball jedoch nicht vorbei. Nur Nicolas Gonzalez traf spät (83.), obwohl die Stuttgarter nach der zweimonatigen Zwangspause zunächst keine Anlaufschwierigkeiten gezeigt hatten.

Um gut in die Endphase der Saison zu kommen, hatte Matarazzo drei Innenverteidiger in seiner Viererabwehrkette aufgereiht. Neben Kaminski, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss von Anfang an auflief, noch Kempf und Nat Phillips. Vierter im Bunde war über links Gonzalo Castro. Als Antreiber fungierte der Routinier. Doch der Trainer musste auch feststellen: „Wir sind ein paar Kilometer weniger gelaufen als vor der Corona-Pause. Ich kann aber nicht sagen, ob es konditionelle Gründe hatte oder ob wir nach dem Rückstand mental angeschlagen waren.“

Offensichtlich war jedoch, dass der VfB Schwierigkeiten hatte, diesen Rückschlag wegzustecken. Dabei hieß es vor der Partie, man müsse allen Widrigkeiten trotzen. Das sei der entscheidende Faktor, um sich in den verbleibenden Begegnungen durchzusetzen. Jetzt sind es offiziell noch acht Ligaspiele, und Matarazzo stellt sich eine wichtige Frage: „Sind wir in der Lage, in den Spiegel zu schauen und an dieser Niederlage zu wachsen?“ Die Antwort soll es nächsten Sonntag in Kiel geben.