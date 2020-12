Space Dragon Raumschiff mit Weihnachtsgeschenken auf dem Weg zur ISS

Cape Canaveral - Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX hat eine neue und größere Version seines Dragon-Raumtransporters zur Weltraumstation ISS geschickt. Der mit fast drei Tonnen Fracht beladene Dragon wurde am Sonntag in Cape Canaveral von einer Falcon-9-Rakete ins All befördert. Diese SpaceX-Entwicklung ist wiederverwendbar und landete wenige Minuten nach dem Stadt auf einer Ozeanplattform. Es war bereits ihr vierter Einsatz.