Sozialgeschichte Trauma Kinderkur: Studie sieht Kontinuitäten zum NS-Regime

In den 60er und 70er Jahren sei die Kinderkur "eine Erfahrung vieler" gewesen, heißt es in der von Professor Marc von Miquel, Leiter der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger in Bochum, erstellten Studie. "In der kollektiven Erinnerung der betroffenen Jahrgänge ist auch präsent, dass nicht wenige mit ihrer damaligen Kur negative Erlebnisse verbanden. Heimweh, autoritärer Erziehungsstil, stupide Freizeitgestaltung und miserables Essen sind typische Motive, wenn unter den zwischen 1950 und 1970 Geborenen die Rede auf die eigene Kurerfahrung kommt."

Die Frage der NS-Kontinuität sei in der Studie nur an Rande gestreift worden und sollte weiter erforscht werden, sagte Miguel der Deutschen Presse-Agentur. Die Kontinuitäten beträfen aber Anschauungen und auch Personen. So gebe es "brisante Einzelfälle", etwa den Fall des einstigen Leiters der hessischen Landeskinderheilstätte Mammolshöhe, Werner Catel. Er war einer der Haupttäter der NS-"Kinder-Euthanasie" und erprobte 1947 in Mammolshöhe nicht zugelassene Medikamente, bei denen mindestens vier Kinder starben. Auch in anderen Kinderkurheimen seien Medikamente erprobt und Todesfälle dokumentiert worden.

Miguels Basisstudie "Verschickungskinder in Nordrhein-Westfalen nach 1945" bereitet bisher bekannte Fakten auf und empfiehlt weitere Forschungen etwa zu den Medikamentenversuchen in Heimen bis in die 1960er und 1970er Jahre sowie auch zur oft zweifelhaften Rolle von Kinderärzten bei der massenhaften Verschickung von Kindern. Zahlreiche Zeitzeugen berichteten über Tees und Tabletten, die ihnen in der Kur verabreicht wurden, um sie ruhig zu stellen.