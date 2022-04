Soziales Zahl der Anrufe bei Männerhilfetelefon deutlich gestiegen

Aufstiegskampf in der zweiten Liga

Das sind die möglichen Relegationsgegner des VfB Stuttgart

Im Aufstiegsrennen der zweiten Liga spielen die vier Topteams am Samstag in zwei Duellen gegeneinander. Auch der VfB wird genau hinschauen – weil sich ein möglicher Gegner in der Relegation herauskristallisieren könnte.