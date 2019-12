Soziales Engagement Gänsekeule für Obdachlose: Frank Zander lädt ein

Eine 44 Jahre alte Hartz-IV-Empfängerin ist schon zum dritten Mal dabei. "Man wird hier überhaupt nicht behandelt wie jemand, der von unten kommt", sagt sie. Geschenke seien ihr selbst nicht so wichtig. Sie nimmt lieber Futter für ihre Katze mit. "Es ist wie Weihnachten hier, weil man sonst alleine ist." Sie freut sich auf die Bühnenshow. "Die Karten könnte man sich ja sonst nie leisten." Es singt unter anderem Reinhard Mey - und natürlich der Gastgeber selbst.

An einem Geschenktisch verteilt eine Frau aus dem Erzgebirge Socken, Mützen und Jacken, die Menschen aus ganz Deutschland extra für diesen Tag gestrickt haben. Dann reihen sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie die Politiker Gregor Gysi (Linke) und Renate Künast (Grüne) mit Schürzen an der Durchreiche zur Küche ein.

Sie servieren zusammen mit anderen Prominenten wie Moderatorin Carmen Nebel das Festmahl. Einige Gäste möchten nun Selfies mit Promis. Der Moderator spricht vom größten Familienfest Europas.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Videobotschaft geschickt. Sie würdigt die Zeichen der Mitmenschlichkeit, durch die bedürftige Menschen ihren grauen Alltag ein wenig vergessen könnten. Solche Initiativen machten Weihnachten zu dem Fest, das es sein solle: zu einem Fest der Nächstenliebe.

Die Merkel-Botschaft stößt bei den Gästen auf ein geteiltes Echo - manche buhen, manche klatschen. Am Donnerstag hatte schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Zanders Engagement in einem persönlichen Brief gelobt.

Möglich machen das Berliner Fest eine Vielzahl von Spendern, darunter auch Firmen und Supermärkte. An Geschenken gibt es neben Süßem auch Kinderspielzeug, Hygieneartikel und Tierfutter, dazu werden Schlafsäcke und warme Jacken verteilt.

Für viele Gäste ist es genau das, was sie brauchen. "Zum Jubiläum war die Spendenbereitschaft noch größer", sagte Marcus Zander, Sohn des Schlagersängers, der das Fest jedes Jahr mit Hilfe sozialer Einrichtungen organisiert. Was zu viel sei, bekämen die Caritas und die Bahnhofsmission.