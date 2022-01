Soziale Medien Twitter-Sperre in Nigeria aufgehoben

Präsident Muhammadu Buhari hob das entsprechende Verbot am Donnerstag auf, wie die Zeitung "Punch" am frühen Morgen berichtete. Der US-Konzern habe einige Bedingungen erfüllt, unter anderem mit Blick auf Besteuerung nach nigerianischem Recht und den Umgang mit verbotenen Veröffentlichungen. Zudem werde Twitter in Nigeria ein Büro eröffnen.