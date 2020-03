Soziale Medien Musikstars trotzen Corona mit Hauskonzerten

So musizierte zum Beispiel Starpianist Igor Levit (33) via Twitter. Am Donnerstagabend spielte er von zu Hause aus für sein Publikum Beethoven - und sendete es per Livestream. "Wir sind alle zum Zuhausesein gezwungen. Das ist auch richtig so. Aber irgendwas muss man tun", sagte er in einer kurzen Ansprache. Danach spielte er über 20 Minuten ein Stück von Beethoven und postete später: "Überwältigt. Danke. Bis morgen, gleiche Zeit. 19:00".