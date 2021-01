«Soziale Hygiene» Das Geheimnis des Ermittler-Duos Naujoks/Martinek

Während der etwa halbjährigen Dreharbeiten zu "Morden im Norden" in Hamburg, Lübeck und Umgebung sehen sich die Männer öfter als ihre eigenen Familien. In diesem Jahr haben sie viel auf Heimreisen nach Berlin verzichtet, um sich, die Produktion und auch die eigenen Familien zu schützen. Beide haben über die Jahre gelernt, offen miteinander zu reden und sich auch mal gegenseitig kritisieren zu können. "Wir sind eben nur zu zweit richtig gut in diesem Format. Wir sind tatsächlich "Partners in Crime" im positiven Sinne", so Martinek.