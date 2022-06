Southside, „Das Fest“ und Co. Festivals werden immer umweltfreundlicher

Anstelle von Dixiklos, die mit Chemie funktionieren, bekommt jeder in der Klo-Schlange einen Becher Sägespäne in die Hand gedrückt. Die Sägespäne soll nach dem Toilettengang „drübergestreut“ werden. Und das, was bei diesen Trockentoiletten aufgefangen wird, ist anschließend kein Fall für die Entsorgung. Es wird so aufbereitet, dass die Ausscheidungen in natürlichen Dünger umgewandelt werden. Weniger stark riechen sollen die Trockenklos im Vergleich zu herkömmlichen Toiletten übrigens auch.