Soul- und Popstar John Legend mit neuem Doppelalbum

In dem Instagram-Video kündigte er auch das Lied "Splash" an, das er für Teigen, die unter anderem als Model arbeitet, geschrieben habe. In dem Song singt der zwölffache Grammy-Gewinner: "Lass das Wasser mich reinigen/ ich will getauft werden/ diese Oberschenkel probieren/ sie den Himmel berühren lassen." Die bisher schon vollständig veröffentlichten Songs "All She Wanna Do", "Dope" und "Honey" sprechen für einen abwechslungsreichen Sound auf "Legend".