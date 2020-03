Sorge vor Virus-Ausbreitung Veranstaltungen abgesagt

Aufgrund des Corona-Virus sind einzelne Veranstaltungen abgesagt. So der für 9. März angesetzte Seniorennachmittag in Affalterbach. „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat sich die Gemeinde entschlossen, ihn auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Durch die Lage in Sachen Corona-Virus wäre es unverantwortlich, die Veranstaltung durchzuführen“, teilt die Verwaltung mit. Auch die Kinder- und Jugendakademie vom Verein Pfiffikus für angemeldete Schüler am FSG ist bereits abgesagt.