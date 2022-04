Sopranistin Von der Zahnarztpraxis zur Opernbühne: Renate Holm gestorben

Ursprünglich arbeitete Holm als zahnärztliche Assistentin, um ihre Gesangsausbildung zu finanzieren. Nach 15 Musikfilmen landete sie mit der Hauptrolle in der Operette "Walzertraum" in der Volksoper 1957 einen ersten großen Erfolg auf der Bühne. Drei Jahre später engagierte sie Herbert von Karajan an die Wiener Staatsoper. Es folgten Auftritte bei den Salzburger Festspielen und in Opernhäusern von Buenos Aires bis Moskau.