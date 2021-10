Sopranistin Anna Netrebko: Schulter-OP und Kochbuch statt Bühne

Gerne kocht die 50-jährige Sängerin auch bei Freunden: "Man muss mir die Küche einfach überlassen - ich bringe die Zutaten mit und koche für alle". Zunächst steht jedoch nicht Party, sondern die Operation und danach Rehabilitation an, wie die Sängerin in einer Mitteilung der Wiener Staatsoper bekanntgab. "Ich leide seit vielen Monaten an lähmenden Schmerzen in der Schulter", schrieb sie.