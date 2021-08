Sophie Scholl Instagram-Projekt wird international

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Sophie Scholl – die Kompromisslose

Die Story beginnt an dem Tag, an dem Sophie mit dem Zug zum Studium nach München fährt. Geschildert werde, wie die junge Frau in den jungen Widerstandskreis der Weißen Rose eintaucht und Zweifel an ihrer Liebesbeziehung zu ihrem Freund Fritz durchleidet. Im Auftrag von BR und SWR wird @ichbinsophiescholl von der in Ludwigsburg und Berlin ansässigen Sommerhaus Serien GmbH in Kooperation mit Vice Media und Unframed Productions produziert.