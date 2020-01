Sony World Photography Awards Renommierter Fotopreis für den Verleger Gerhard Steidl

Stuttgart - Im letzten Jahr ist der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels nicht an einen Literaten, sondern an den brasilianischen Fotografen Sebastiao Salgado gegangen. Doch es geht auch andersherum. In diesem Jahr wird erstmals in der Geschichte der Sony World Photography Awards der Preis für „Herausragende Leistungen für Fotografie” an einen Preisträger verliehen, der kein Fotograf ist, sondern aus der Buchbranche stammt. Ausgezeichnet wird der deutsche Buchdrucker und Verleger Gerhard Steidl für seine Arbeit mit Fotografen und die maßgebliche Bedeutung seiner Fotobücher. Die Preisverleihung findet am 16. April in London statt, wo eine Ausstellung im Somerset House ab Mitte April Einblicke in seine Buchmacherkunst gibt. Eindrücke finden Sie in unserer Bildergalerie.