Sonny Chiba an Covid-19 gestorben Japans Gegenpol zu Bruce Lee

Stuttgart - Hattori Hanzo schneidet feinstes Sushi. Aber diese Figur aus Quentin Tarantinos „Kill Bill“, gespielt von Sonny Chiba, ist auch ein Meister der Schwertschmiedekunst im Ruhestand. Hanzo ist Tarantinos Huldigung an Chiba, als Darsteller und Stuntchoreograf eine prägende Gestalt des Actionkinos. Der am 19. August im Alter von 82 Jahren an Covid-19 Verstorbene kam 1960 zum japanischen Fernsehen. Was da an Prügeleien und Hoppla-Momenten geboten wurde, gefiel dem Ex-Kunstturner nicht. Der athletische Mann arbeitete nicht nur an sich und seinen Choreografien, er machte eine Schule für Martial-Arts-Stunts auf.