Sonntagskrimis Was der „Tatort“ 2022 zu bieten hat

Keine strenge Frauenquote

In Berlin nimmt Meret Becker nach 15 Einsätzen ihren Abschied als Nina Rubin. Bevor Corinna Harfouch im Frühjahr 2023 an ihre Stelle tritt, soll Mark Waschke als Rubin-Partner Robert Karow 2022 erst noch eine Solo-Ermittlung absolvieren. Deutlich ungewöhnlicher in quotensensiblen Zeiten ist dagegen die Entwicklung im deutsch-polnischen Kommissariat Swiecko. Nach dem Ausstieg von Maria Simon ersetzt hier ein Mann eine Frau. André Kaczmarczyk tritt an die Seite von Lucas Gregorowicz – vielleicht der Ausgleich zu Rostock, wo jetzt zwei Frauen ganz vorne stehen.

Am längsten im Dienst, 33 Jahre, ist Ulrike Folkerts als Lena Odenthal in Ludwigshafen. Mit ihrer aktuellen Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) wird sie 2022 zweimal auf den Schirm kommen. Drei seltener zu sehende Cops kehren ebenfalls zurück. Ulrich Tukur wird als LKA-Ermittler Murot wieder all jene schocken, die das allzu Skurrile nicht wirklich lieben. Heike Makatsch schlüpft zum vierten Mal in die Rolle von Ellen Berlinger. Und der NDR würde gerne wieder Til Schweiger als Nick Tschiller an den Start bringen, hat aber noch kein spruchreifes Projekt. Eine Rückkehr von Tschiller könnte dann gut und gerne den Jahreshöhepunkt der sonntäglichen Twitter-, Facebook- und Instagram-Polemiken bringen.

In unserer Bildergalerie finden Sie noch einmal sämtliche Standorte nebst den bereits bekannten Plänen im Überblick.