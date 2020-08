Sonntags hinter der Käsberghalle Ein Rettungsanker für örtliche Vereine

Mundelsheim - Wenn sich der Sommer langsam den Ende entgegen neigt, herrscht in Mundelsheim sonst der Ausnahmezustand: Im Wechsel wird immer am letzten August-Wochenende auf dem Marktplatz zum Weindorf oder zur Sichelhenket geladen. Letztere hätte bereits zum 24. Mal stattfinden sollen, doch wie so viele andere Veranstaltungen fiel auch dieses traditionsreiche Fest der Corona-Pandemie zum Opfer und musste abgesagt werden. Ein schwerer Schlag nicht nur für die Festlesliebhaber, sondern besonders auch für die örtlichen Vereine, denen die Einnahmen wegbrechen. Für sie wurde mit der Veranstaltungsreihe „Mundelsheimer Sommer der Vereine“ eine kleine Hilfe auf den Weg gebracht, die bereits seit Ende Juli läuft. Jeden Sonntag bieten Vereine auf dem Gelände hinter der Käsberghalle eine Leckerei zum Mitnehmen oder Vor-Ort-Genießen an.