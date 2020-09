Sonnenuntergänge an Stuttgarts Himmel Was unser Abendrot mit den Waldbränden in den USA zu tun hat

Sonnenlicht wird unterschiedlich gestreut

Das Sonnenlicht ist im Normalfall weiß, da alle Teile des Farbspektrums zusammen diese Farbe ergeben. Die Wellenlängen unterscheiden sich allerdings. So ist blaues Licht kurzwellig und das rote Licht am anderen Ende des Spektrums langwellig. Kurzwelliges Licht wird an den kleinen Teilchen in der Atmosphäre aber stärker gestreut als Langwelliges. Steht die Sonne tagsüber am Himmel und hat das Licht somit einen kürzeren Weg durch die Atmosphäre, wird dabei also hauptsächlich blaues Licht gestreut. Deshalb hat der Himmel am Tag diese Farbe. Bei Sonnenaufgang und Sonnentergang muss das Licht aber einen längeren Weg zurücklegen. Dabei wird das blaue Licht „herausgestreut“ – der Himmel und die Sonne erscheinen rot.