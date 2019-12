Sonnenhof Großaspach spielt 1:1 Punkt gegen den MSV – SG wie ausgewechselt

Insbesondere in den ersten 30 Minuten kaufte der Dorfklub dem Spitzenreiter regelrecht den Schneid ab und dominierte die Partie. Die Folge war das 1:0 bereits in der fünften Minute. Eine präzise Flanke von Jonas Behounek verwertete Dominik Martinovic per Kopf zum 1:0. „Es war mein erstes Kopfballtor für die SG. Aber die Flanke war so gut geschlagen, den musste ich machen“, freute sich der Torschütze später. Und die Führung hätte durchaus noch höher werden können. So wurde Panagiotis Vlachodimos’ Schuss in der 18. Minute zunächst aus wenigen Metern geblockt, den Nachschuss hämmerte der Grieche an den Pfosten. Und nachdem die Gäste in der 22. Minute durch Moritz Stoppelkamp ihre erste gute Gelegenheit hatten, setzte Vlachodimos einen weiteren Schuss nur hauchdünn neben des Tor.