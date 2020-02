Sonja Ziemann gestorben Als „Schwarzwaldmädel“ wurde sie berühmt

Nachdem sie viele Jahre in Bad Wiessee am Tegernsee gelebt hatte, wohnte sie zuletzt in München. Geboren wurde Sonja Ziemann nahe Berlin. Schon im Alter von 15 Jahren hatte sie kleine Engagements als Tänzerin im Berliner Plaza und trat bald darauf als Soubrette in Operetten auf. Von 1942 an bekam sie Rollen in Ufa-Filmen. Den Durchbruch feierte sie 1950 an der Seite von Rudolf Prack mit der Operettenverfilmung „Schwarzwaldmädel“, wofür sie mit einem Bambi ausgezeichnet wurde.