Songwriter Calum Scott „Ich hatte Probleme mit meiner Homosexualität“

Eine Brücke ins Diesseits

„Bridges“, sein zweites Album, ist in gewisser Weise ein Corona-Album – und dann wieder nicht. Inspiriert von den einschneidenden Erfahrungen einer ganzen Welt im Schlummermodus, handelt auch seine jüngste Liedersammlung eher von der Liebe. Im berührenden, intimen „Boys in the Streets“ etwa thematisiert er seine Homosexualität, die ihm vor allem in jungen Jahren viele Schwierigkeiten machte. „How am I gonna answer when my Friends tell me my Son was kissing Boys in the Street?“, singt er darin aus Sicht eines unverständigen Vaters. „Ich hatte Probleme mit meiner Homosexualität. Als Teenager vertraute ich mich engen Freunden an und wurde dafür von ihnen fallen gelassen“, so der Sänger.