Song-Wettbewerb Favorit Malta im Finale des Eurovision Song Contest

Zwei Jahre nach dem Sieg des niederländischen Sängers Duncan Laurence mit "Arcade" beim ESC in Tel Aviv wird nun der Wettbewerb in Rotterdam ausgetragen. Es ist die 65. Ausgabe des ESC. Im vergangenen Jahr musste er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden - zum ersten Mal überhaupt. Laurence eröffnete die Show in Rotterdam mit seinem Song "Feel Something".