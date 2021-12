Song-Marathon Spenden-Konzert in Hamburg - Viele Top-Musiker, wenig Fans

"Viele haben sich schon jetzt neue Jobs gesucht." Das werde Auswirkungen auf die Diversität der Künstler auf den Bühnen haben. Auch, weil die Bühnen wohl zunächst vor allem für bekannte Acts gebucht werden. "Kleine Bands gehen dann erstmal unter." Das Konzert am Dienstag werde deshalb definitiv nicht die letzte Aktion von "AllHandsOnDeck" sein.

Ohne Probe auf die Bühne

Und wie läuft der Musik-Marathon in der fast leeren Arena ab? Die namhaften Musiker sowie Nachwuchskünstler stehen am Dienstag von 16.00 Uhr an für je ein bis zwei Lieder auf der Bühne. Zudem wird es Interviews mit den Musikern, Machern und Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) geben. Erwartet werden unter anderem auch Alicia Awa, Cassandra Steen, He/Ro, Antje Schomaker, Pohlmann, Deine Freunde, die Hamburger Goldkehlchen und Mario Novembre.

Alle Musikerinnen und Musiker kommen ohne vorherige Probe ans Mikrofon und vertrauen ganz auf das Können der beiden Bands, die abwechselnd alle Künstlerinnen und Künstler begleiten. "Die "AllHandsOnDeck"-Band ist das Herz dieser Veranstaltung. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die sie da abliefern werden. Das sind die feinsten Musiker, die wir in Deutschland haben und die teilweise in großen Bands spielen", sagte die Sprecherin weiter.

