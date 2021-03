Song für die Maus Mark Forster freut sich über viele junge Fans

Aber er habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Lieder wie "Chöre" oder "194 Länder" auch von Kindern geliebt und mitgesungen werden. "Wenn ich zurückdenke, wurden die krassesten Songs immer auch von Kindern gefeiert. Du kannst eine Beatles-Platte anmachen: 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Yellow Submarine' oder 'Let It Be' werden von Kindern geliebt. Also ich bin da sehr stolz und freue mich darüber", sagte der Musiker weiter.