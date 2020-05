Song Contest Litauen und Spanien gewinnen ESC-Ersatzshows

Dafür gab es in dieser aus Hilversum bei Amsterdam präsentierten Sendung Ausschnitte aller für den ESC in Rotterdam vorgesehenen Beiträge. Am Ende der europaverbindenden Show, die von Sendern in 45 Ländern übernommen wurde, sangen die nominierten Interpreten gemeinsam - wenngleich coronabedingt von zu Hause aus - "Love Shine a Light", den ESC-1997-Siegertitel von Katrina and the Waves.