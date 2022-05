Song Contest ESC-Sänger Malik Harris liegt krank im Bett

Sein Konzert am Dienstagabend in Dresden hat der Sänger deshalb abgesagt. "Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht", schrieb er seinen Fans. Aber er werde natürlich wiederkommen, "so bald wie möglich, versprochen!!". Wann Harris wieder fit sein wird, war zunächst unklar. Am Donnerstag war schon der nächste Auftritt in Köln geplant, danach in Nürnberg, Stuttgart und München.