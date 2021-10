Sondierungsgespräche Söders Jamaika-Aus spaltet die Union

Namen nennt CDU-Bundesvize Thomas Strobl in seiner Stellungnahme zum Tag der kleinen Vorentscheidung nicht – aber es lässt sich ahnen, wer gemeint ist. So hätten schon im Vorfeld „viele zu intensiv nicht an einem Strang für die CDU und die Union gezogen“. Nun sei in den sogenannten Vorsondierungen „zu wenig das beachtet“ worden, was bei der Koalitionsbildung im Südwesten funktioniert habe, nämlich „strengste Verschwiegenheit, höchste Disziplin“.