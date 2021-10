Sondierungsgespräche Grün-gelbe Baumeister in Harmonie

Wie dies gelingen kann, sondierten am Freitag zehnköpfige Teams von FDP und Grünen. Neben Baerbock und Habeck nahmen daran für die Grünen etwa die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann teil. An der Zusammensetzung hatte es Kritik gegeben: Denn ausgerechnet die stets Vielfalt einfordernden Grünen beriefen keinen ihrer prominenten Politiker mit Migrationshintergrund in das Zehnerteam. Dabei hätte etwa mit dem früheren Parteichef Cem Özdemir ein anerkannter Fachpolitiker bereitgestanden, der mit 40 Prozent der Erststimmen auch noch souverän seinen Wahlkreis in Stuttgart gewonnen hatte.