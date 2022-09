Sondervermögen Wüstner: Bundeswehr "noch im freien Fall"

Militärische und zivile Fachleute beraten auf der am Donnerstag in Berlin beginnenden Bundeswehrtagung über den weiteren Kurs der deutschen Streitkräfte. Am ersten Tag werden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Generalinspekteur Eberhard Zorn - Deutschlands ranghöchster Soldat - sprechen. Am Freitag wird Bundeskanzler Scholz (SPD) bei dem Treffen erwartet.