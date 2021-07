Sommerspiele in Tokio Zverev peilt Medaille an - "Sehe mich als Mitfavoriten"

"Das heißt jetzt nicht, dass ich gewinne, aber ich sehe mich schon als Mitfavoriten", sagte Zverev vor dem Flug nach Tokio. Die Tennis-Wettbewerbe in der japanischen Hauptstadt beginnen am 24. Juli. Zverev tritt im Einzel und Doppel an. Eventuell spielt die Nummer fünf der Welt auch noch im Mixed, wenn das deutsche Team einen Platz in dem Wettbewerb erhält. "Es ist immer etwas sehr Besonderes, für Deutschland zu spielen", sagte Zverev. "Du spielst nicht nur für dich, sondern für deine ganze Nation. Es ist noch emotionaler, wenn du für dein ganzes Land spielst."