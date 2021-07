Sommerspiele in Tokio Schwimmer Mühlleitner wird Olympia-Vierter über 400 Meter

Mühlleitner blieb auf einer Weltrekordstrecke von Paul Biedermann in 3:44,07 über seiner Bestzeit von 3:43,67 Minuten aus dem Vorlauf am Samstag. Er schlug zeitgleich mit dem Österreicher Felix Auböck an. "Gestern war es ein Kracher für mich, und auch heute war es wieder ein mega-geiles Rennen. Ich bin maximal zufrieden mit dem, was ich heute geleistet habe", sagte der Athlet aus Neckarsulm.