Sommerspiele in Tokio Regenbogen-Binden und Kniefall: Auch Olympia wird politisch

Am Donnerstag lenkte das Internationale Olympische Komitee gleich in zwei Fällen ein. Nike Lorenz darf auch beim Spiel und nicht nur beim Aufwärmen oder nach Abpfiff die bunte Binde am Stutzen tragen. "Wir freuen uns, dass wir damit einen gemeinsamen Weg gefunden haben, der es dem Hockey-Team ermöglicht, ein gesellschaftspolitisches Statement abzugeben", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. "Es fühlt sich unglaublich gut an, meinen Mitspielerinnen den Raum auf dem Spielfeld verschafft zu haben, den sie sich verdienen. Jeder einzelne Charakterzug von uns hat jetzt offiziell seinen Platz. Love always wins", sagte Lorenz.