Sommerspiele 2032 Laschet: Rhein-Ruhr-Bewerbung geht weiter - Kritik am DOSB

Zudem griff der CDU-Chef den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) scharf an. Der DOSB habe sich nicht in der Lage gesehen, in den Dialog mit dem IOC zu treten. "Das Erstaunliche ist, dass man kein Gespür hat, was sich beim IOC tut", kritisierte er. Der DOSB wollte sich zunächst nicht zu den deutlichen Worten Laschets äußern.