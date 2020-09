Sommerserie: Wanderung auf dem Wein-Lese-Weg Zwischen Weinreben und Schriftstellern

Wer mag, könnte hier eine kleine Rast einlegen und den herrlichen Blick über Steinheim genießen. Ich selbst beschließe aber, noch weiterzugehen – direkt in die Weinberge. Riesling, Lemberger . . . hier baut das Weinfactum Bad Cannstatt seine Trauben an, die schon saftig und prall aussehen.

Und es bleibt weiter fruchtig: Zu beiden Seiten lösen Streuobstwiesen die Reben ab. Die Bäume hängen schwer mit Äpfeln beladen. Die kreativen Stütz-Konstrukte aus Holz und Seilen bringen mich wirklich ins Staunen! An der Abzweigung zur Burg Schaubeck darf ich dann den Autor Ludwig Uhland näher kennenlernen.

Obwohl die Burg äußerst sehenswert ist, halte ich mich an der Kreuzung weiter geradeaus und erreiche den Forsthof. Von Weitem ist schon das Schild zu sehen: „Biergarten geöffnet!“ Und zugegeben: Der Gedanke, jetzt gemütlich im Schatten zu sitzen, hat etwas Verlockendes. Denn die Sonne gab es auf dem Wanderweg in den Weinbergen nicht zu knapp. Der Rundweg führt mich jetzt auch genau dort wieder hin – diesmal aber zu den Reben der Bottwartaler Winzer. Entlang des Waldes muss ich laut Tourenplan „immer weiter den Benning hoch“. Sofort schießt mir die Weinbergtreppe in den Kopf. Doch dank der geteerten Wege ist der Aufstieg viel einfacher. Wenn es mal anstrengender wird, einfach den Blick kurz über das Bottwartal schweifen lassen.

Auf dem Benningkopf angekommen, wartet eine wunderschön mit Sternen und dem Mond bemalte Sitzbank auf mich. Die nutze ich jetzt für eine Rast, in der ich meine Notizen und Eindrücke zu Papier bringe. Auch mein Vesper verspeise ich hier in Gesellschaft der Literaturtafel von Johannes Nefflen. Kurz nach mir trifft eine weitere Dame ein. Gemeinsam versuchen wir alle Orte und Weiler zu benennen, die sich von hier oben entdecken lassen – und das sind eine ganze Menge! Aber ich möchte den Spaß nicht vorwegnehmen, lieber selbst rätseln! Während meine Pausenbekanntschaft im Anschluss zurück zum Forsthof will, geht es für mich die Weinberge hinab. Doch beim Abstieg erst mal ein Schrecken: Ich höre das Geschrei eines Greifvogels, doch am Himmel ist nichts zu sehen. Wieder ein aggressiver Schrei.

Hektisch überlege ich, was ich zu dem Thema gelesen habe: Einen Ast möglichst weit hochhalten, denn die Vögel greifen immer den höchsten Punkt an, oder? Doch schon an der nächsten Kurve die Entwarnung: Mein Angreifer ist lediglich eine akustische Vogelabwehr. Was es nicht alles gibt!

Im Tal angekommen, herrscht plötzlich Verwirrung. Bislang bin ich immer brav den Schildern gefolgt, doch hier zeigt das Wegkreuz nach rechts, während die Karte mich nach links schickt. Ich folge dem Schild, da ich so den Wasserbüffeln einen Besuch abstatten kann. Doch als ich in Großbottwar ankomme, werde ich stutzig: Das war doch nicht Teil meiner Route? Ich beschließe, umzudrehen und dem Faltplan zu folgen. Der führt mich nach Kleinbottwar und an der Sportanlage vorbei wieder zurück nach Steinheim. Was war denn da los? Im Internet finde ich die Antwort: Es gibt zwei Varianten der Tour. Meine ist die Kürzere, die Längere führt auf insgesamt 16 Kilometer noch durch Großbottwar und den Kälbling zurück. Vielleicht dann beim nächsten Mal . . .