Sommerserie Auf Wein-Verführung durch die Heimat . . .

„Dem Esel auf der Spur“ hieß die Tour, zu der ich mich angemeldet habe. Es war die erste nach der Corona-Pause, und mit rund 20 Leuten war sie auch direkt ausgebucht. Neben mir, meiner Partnerin sowie anderen Zweier-Paaren fand sich auch noch eine größere Gruppe aus Würzburg an der Kelter in Hof und Lembach, dem Startpunkt unserer Tour, ein. „Also eigentlich steht ihr gerade in „Und“, ist euch das eigentlich klar?“, begann Ingrid Link den Abend und lockerte ihn direkt weiter mit ersten humorvollen Anekdoten auf. Ihr Mann Wolfgang, zertifizierter Weinerlebnisführer, kümmerte sich derweil um das Auftaktgetränk, einen Großbottwarer Riesling-Sekt, der nach Champagner-Verfahren hergestellt worden ist. Nach einem ersten Kennenlernen und einer kurzen Einführung ging es dann los – jedoch eigentlich nur ums Eck. Zur ehemaligen Schule, auf der die Geschichte des oben bereits genannten Esels bildlich festgehalten ist. „Wenn man die Geschichte nicht kennt, übersieht man das Gemälde“, brachte es Ingrid Link auf den Punkt. Vorbeigelaufen wäre man im Anschluss auch an einem weiteren Esel-Platz, ehe ein Stop am Back- und Schlachthäusle weitere interessante Geschichten hervorbrachte. Selbstgebackene Eselsohren von Ingrid Link und einen Storchen-Weißwein gab es neben den neu gewonnen Erkenntnissen dazu. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Ab in den Wengert. Immer unterhalb der Burg Lichtenberg spazierend beantwortete Wolfgang Link allerhand Fragen zum Weinbau und zur Region und stellte manche Dinge auch direkt anschaulich an den Reben dar. Wie etwa, was eine „Traubenzone“ ist. Aber auch die „Verwirrmethode“ war Thema. Warum wir auch hier auf den Spuren des Esels tappten – das will ich nicht verraten. Denn vielleicht wollen Sie die Wein-Verführung ja selbst einmal machen. Aber was ich sagen kann: Ein kleiner Stop mit Muskattrollinger und einem von Ingrid Link selbst gemachten sommerlichen Joghurt mit grandiosem Blick auf die Burg gehörte anschließend zu den Highlights der Tour, die später wieder an der Kelter endete – und wo man bei einem Zweigelt und einem Linsensalat noch eine ganze Weile zusammensaß, Anekdoten austauschte und über die Heimat sinnierte. Denn eines wurde an diesem Abend klar: Unsere Heimat hat viel zu bieten und manchmal stecken hinter kleinen Gemälden, einfachen Häusern oder wunderbaren Ausblicken hochinteressante Geschichten. Ohne Ingrid und Wolfgang Link wären diese jedoch für mich immer verborgen geblieben.