Sommersaison startet Freibad zieht die Eröffnung vor

Eigentlich sollte der Startschuss für die neue Saison im Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld am 1. Mai fallen. Doch Wasserratten dürfen erfreut in die Hände klatschen: Die Eröffnung wird auf Freitag, 29. April, vorgezogen. An diesem Tag ist der Eintritt auch kostenlos. Gratis ihre Bahnen in den Becken ziehen oder sich beim Rutschen vergnügen können Gäste von 11.30 Uhr an.