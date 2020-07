Sommermode für Männer Auf diese modischen No-Gos sollten die Herren im Sommer verzichten

Karierte Shorts

Zugegeben, Männer haben es im Sommer nicht leicht. Während Frauen bei 30 Grad luftige Kleider und Röcke tragen können, stecken ihre käsigen Beine in langen Hosen und sehen höchstens im Schwimmbad ein paar Sonnenstrahlen. Die Welt ist ungerecht – und so lange wir den Gender Pay Gap (aktuell verdienen Frauen in Deutschland noch immer 20 Prozent weniger als Männer) nicht überwunden haben, sollte sich auch nichts an der Hosen-Situation ändern. Denn ehrlich gesagt, sind kurze Hosen, ob mit oder ohne Musterung, im Baggy-Style oder gar mit ausgebeulten Seitentaschen, eine Kriegserklärung an den guten Geschmack. Als atomaren Angriff sind indes karierte Shorts zu werten, die gern in Kombination mit karierten Hemden getragen werden. Wenn schon kurze Hosen, dann sollten sie eine Handbreite oberhalb des Knies enden.